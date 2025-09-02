Siner u četvrtfinalu Ju Es opena

Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u osmini finala pobedio 24. igrača sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika posle tri seta, 6:1, 6:1, 6:1.

Meč je trajao sat i 23 minuta.

Siner je osam puta uzeo servis kazahstanskom teniseru, dok Bublik nije osvojio nijedan brejk.

Siner, koji brani titulu na Ju Es openu, igraće u četvrtfinalu protiv svog sunarodnika, 10. tenisera sveta Lorenca Muzetija, koji je u osmini finala pobedio 44. igrača sveta Španca Haumea Munara.

Parovi četvrtfinala muškog singla na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država:

Siner – Muzeti

Ože-Alijasim – De Minor

Đoković – Fric

Lehečka – Alkaras

(Beta)

