Siner u finalu mastersa u Sinsinatiju

Branilac titule na mastersu u Sinsinatiju italijanski teniser Janik Siner plasirao se večeras u finale tog turnira, pošto je pobedio 136. igrača sveta Francuza Teransa Atmana posle dva seta, 7:6, 6:2.

Prvi teniser sveta je na svoj 24. rođendan pobedio posle 86 minuta.

To je njegova 200. pobeda na turnirima na tvrdoj podlozi i 26. uzastopna.

U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Siner dobio 7:4.

On je u četvrtom i osmom gemu drugog seta oduzeo servis Atmanu i posle treće meč lopte plasirao se u finale.

Siner će u ponedeljak u finalu igrati protiv pobednika duela Španca Karlosa Alkarasa i Aleksandera Zvereva iz Nemačke.

Atman je kroz kvalifikacije prošao u glavni žreb i od ponedeljka će se popeti na 69. mesto na ATP listi, što će biti njegov najbolji plasman u karijeri.

(Beta)

