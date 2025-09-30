Siner u finalu turnira u Pekingu

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se danas u finale turnira u Pekingu, pošto je u polufinalu pobedio osmog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle tri seta, 6:3, 4:6, 6:2.

Drugi teniser sveta pobedio je posle dva sata i 20 minuta.

On je u šestom gemu drugog seta napravio brejk, prednost je sačuvao i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je De Minor napravio brejk i izjednačio na 1:1 u setovima.

Siner je bio ubedljiv u trećem setu, oduzeo je servis protivniku u prvom i trećem gemu, prednost je sačuvao i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

To je bila Sinerova 10. pobeda u 10 mečeva protiv De Minora.

On se 30. put plasirao u finale ATP turnira i igraće za 21. trofej.

Njegov protivnik u finalu biće bolji iz duela Danila Medvedeva iz Rusije i Amerikaca Lernera Tijena.

