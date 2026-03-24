Siner u osmini finala Majamija rekordom od 26 uzastopno osvojenih setova na mastersima

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala turnira u Majamiju, pošto je noćas pobedio 33. igrača sveta Francuza Korantena Mutea posle dva seta, 6:1, 6:4 i postao prvi igrač koji je osvojio 26 uzastopnih setova u istoriji masters turnira.

Drugi igrač sveta pobedio je posle 71 minuta. Tri puta je oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.

Siner je tako osvojio 26 uzastopnih setova na mastersima i pretekao srpskog tenisera Novaka Đokovića koji je držao rekord sa 24.

Italijan je pobedom u prošlom kolu izjednačio Đokovićev rekord, a sada se izdvojio na čelu. Iza su ostali Španac Karlos Alkaras (21), ponovo Đoković (19) i Britanac Endi Marej (18).

„Veoma sam srećan. Ovaj sport je nepredvidiv i stalno pokušavamo da zadržimo pažnju koliko god možemo, videćemo šta će biti u sledećem kolu“, rekao je Siner.

Njegov niz počeo je prošlog novembra na mastersu u Parizu.

Siner će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena.

(Beta)

