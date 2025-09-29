Siner u polufinalu turnira u Pekingu

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se danas u polufinale turnira u Pekingu, pošto je u četvrtfinalu pobedio 57. igrača sveta Fabijana Marožana iz Mađarske posle dva seta, 6:1, 7:5.

Drugi teniser sveta pobedio je posle sat i 21 minuta.

On je u prvom setu napravio tri brejka i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Marožan napravio brejk i poveo 5:4. Siner je posle toga uzvratio, osvojio je tri uzastopna gema i posle prve meč lopte plasirao se u polufinale.

Siner je treći put u polufinalu turnira u Pekingu, a njegov protivnik biće Australijanac Aleks de Minor.

De Minor se plasirao u polufinale nakon što mu je Čeh Jakub Menšik predao meč zbog povrede. Uoči prekida De Minor je vodio 4:1.

(Beta)

