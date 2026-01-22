Siner u trećem kolu Australijan opena, prošli i Vavrinka, Mahač i Čilić

Drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner pobedio je danas domaćeg igrača Džejmsa Dakvotra sa 6:1, 6:4, 6:2 i plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu.

Siner je Dakvotru, 88. teniseru sveta, prepustio samo sedam gemova i slavio posle sat i 49 minuta igre. On će u narednom kolu igrati protiv Amerikanca Eliota Spizirija koji je u pet setova pobedio Kineza Vua Ibina (6:2, 6:4, 6:7, 4:6, 6:3).

Češki teniser Tomas Mahač pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa sa 6:4, 3:6, 7:6, 7:6 posle nešto više od tri sata igre. Njega u narednom kolu čeka duel sa petim teniserom sveta, Italijanom Lorencom Muzetijem.

Švajcarski teniser, 40-godišnji Stan Vavrinka je posle borbe u pet setova nadigrao Francuza Artura Geu sa 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 posle četiri i po sata igre.

Vavrinka, koji je osvojio svoj prvi od tri grend slema na Australijan openu 2014. godine, planira da završi karijeru na kraju sezone. „Iscrpljen sam… Kao što sam rekao, ovo je moj poslednji Australijan open, pa pokušavam da izdržim što je duže moguće“, rekao je Vavrinka posle pobede.

Vavrinku u narednom kolu čeka težak zadatak pošto će mu protivnik biti deveti teniser sveta Tejlor Fric. Amerikanac je u drugom kolu pobedio Vita Koprivu iz Češke sa 6:1, 6:4, 7:6 posle dva sata provedenih na terenu.

U treće kolo plasirao se i hrvatski teniser Marin Čilić koji je bio bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6:4, 6:3, 6:2. Meč je trajao dva sata i devet minuta.

Čilić je ovim trijumfom upisao svoju 599. pobedu na turu, čime se izjednačio sa bivšim svetskim brojem dva i šampionom Vimbldona iz 2001. godine Goranom Ivaniševićem, po broju pobeda jednog hrvatskog tenisera u open eri.

Protivnik 37-godišnjeg Čilića u trećem kolu biće bolji iz duela Kasper Rud – Haume Munar.

(Beta)

