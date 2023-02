Siti bolji od Arsenala za prvo mesto na tabeli

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras u gostima ekipu Arsenala sa 3:1, u odloženoj utakmici 12. kola Premijer lige.

Kevin de Brujne je u 24. minutu doveo Siti u vođstvo, izjednačio je Bukajo Saka sa penala u 42. minutu, a pobedu i lidersko mesto na tabeli timu Pepa Gvardiole doneli su Džek Griliš u 72. i Erling Haland u 82. minutu.

Siti sada ima 51 bod, koliko i Arsenal, ali je vrhu tabele zbog bolje gol razlike, s tim da ekipa Mikela Artete ima meč manje.

Arsenal je bio opasniji na početku meča, ali je Siti prvi poveo. Takehiro Tomijasu je napravio veliku grešku i praktično poklonio loptu De Brujneu koji je lobovao Arona Ramsdejla u 24. minutu za vođstvo od 1:0.

Domaći tim je stigao do izjednačenja u finišu prvog poluvremena kada je siguran sa penala bio Saka. Prethodno je najstrožu kaznu skrivio golman Ederson pošto je oborio Edija Nketiju.

Ekipa Sitija je bila bolji rival u nastavku meča. Sudija Entoni Tejlor je u 57. minutu dosudio penal za Siti, ali je posle konsultacija sa VAR-om promenio tu odluku pošto je Haland bio u ofsajdu.

Siti je, ipak, stigao do drugog gola u 72. minutu – Haland je proigrao Ilkaja Gundogana, a on poslao loptu do Griliša koji je savladao Ramsdejla. Tačku na ovaj derbi je deset minuta kasnije stavio Haland svojim 26. gol u prvenstvu, a posle asistencije De Brujnea, njegove 12. ove sezone.

Fudbaleri Mančester sitija će u narednom kolu Premijer lige gostovati Notingem Forestu, dok će Arsenal u goste Aston Vili.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.