Siti nakon preokreta na gostovanju pobedio Liverpul u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na gostovanju Liverpul sa 2:1, u utakmici 25. kola Premijer lige.

Liverpul je poveo u 74. minutu, kada je gol iz slobodnog udarca sa oko 25 metara postigao Dominik Soboslaj.

Siti je do izjednačenja došao u 84. minutu. Loptu je pred gol glavom poslao Erling Haland, a najbolje se snašao Bernardo Silva, koji je uklizao i postigao pogodak za goste.

Gosti su do sva tri boda stigli u trećem minutu nadoknade vremena, kada je precizan sa jedanaesterca bio Haland.

Siti je mogao i do trećeg gola u 10. minutu nadoknade, kada je sa polovine terena loptu u praznu mrežu poslao Rajan Šerki, ali je pogodak poništen zbog prekrašaja Soboslaja nad Halandom.

Mađarski fudbaler je u završnici meča isključen, a rezultat je nakon slobodnog udarca Sitija ostao nepromenjen.

Ovo je Sitiju prva pobeda na Enfildu nakon 7. februara 2021. godine.

Na tabeli Premijer lige Siti na drugom mestu ima 50 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, dok je Liverpul šesti sa 39 bodova.

U narednom kolu Siti dočekuje Fulam, a Liverpul gostuje Sanderlendu.

(Beta)

