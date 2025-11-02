Siti pobedio Bornmut u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na svom terenu Bornmut sa 3:1, u utakmici 10. kola Premijer lige.

Domaći tim je poveo u 17. minutu golom norveškog napadača Erlinga Halanda.

Osam minuta kasnije izjednačenje gostima donosi Tajler Adams, dok je prednost Sitiju vratio Haland drugim pogotkom u 33. minutu.

Konačan rezultat postavio je Niko O’Rajli u 60. minutu.

Srpski golman Đorđe Petrović branio je ceo meč za Bornmut.

Siti na tabeli Premijer lige zauzima drugo mesto sa 19 bodova, a za vodećim Arsenalom zaostaje šest bodova.

Bornmut se nalazi na četvrtoj poziciji sa 18 bodova.

U sledećem kolu Siti dočekuje Liverpul, dok Bornmut gostuje Aston Vili.

(Beta)

