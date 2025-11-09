Siti ubedljiv protiv Liverpula u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na svom terenu Liverpul sa 3:0, u utakmici 11. kola Premijer lige.

Siti je do vođstva mogao u 13. minutu, kada je loptu na „belu tačku“ namestio Erling Haland. Norveškom napadaču udarac sa 11 metara odbranio je golman Liverpula Giorgi Mamardašvili.

Haland se ipak u strelce upisao u 29. minutu, kada je iskoristio centaršut Mateusa Nunjesa i glavom postigao vodeći gol za Siti.

Liverpul je najbliži izjednačenju bio u 38. minutu. Najviši u skoku je nakon kornera bio kapiten Virdžil van Dajk, ali je gol poništen zbog ofsajda u kojem se našao njegov saigrač Endru Robertson.

Siti je na 2:0 povećao u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, a gol je postigao Niko Gonsales.

Konačan rezultat postavio je Žeremi Doku u 63. minutu.

Siti je upisao četvrtu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima i sada na drugom mestu Premijer lige ima 22 boda, četiri manje od vodećeg Arsenala.

Liverpul, aktuelni prvak Engleske, nalazi se na osmom mestu sa 18 bodova.

Nakon reprezentativne pauze Siti gostuje Njukaslu, a Liverpul dočekuje Notingem Forest.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com