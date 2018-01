Sjajna vest: Idemo – Novak spreman za Australiju, i vrh

Srpski teniser Novak Đoković konačno je spreman za povratak na teren, prenose sportski mediji.Novak je na svom Tviter nalogu objavio video klip sa treninga uz poruku koja će oduševiti ljubitelje tenisa širom sveta:

Finally back in the land down under. I feel ready! Idemo!! #AusOpen pic.twitter.com/HFvpn3U5I1

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 7, 2018