Skijaš Pinejro Broten želi pobedu u Svetskom kupu i da nauči himnu Brazila

Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten rekao je da su mu ciljevi u predstojećoj sezoni pobeda u trci Svetskog kupa i da nauči himnu Brazila.

„Znam kako da igram, to je moja specijalnost. Mislim da uz moje ambicije, moram da naučim himnu, umoran sam od toga što nisam doživeo mogućnost da čujem tu melodiju na skijalištima u Alpima“, rekao je Pinejro Broten za Asošiejted pres.

„To je trenutak koji bi mi doneo ogromnu radost i mislim da bi to moglo da posluži kao inspiracija drugima i vreme je da to postane stvarnost“, dodao je 25-godišnji skijaš.

Njegova majka je iz Brazila, a otac je Norvežanin. On se takmičio za Norvešku sve dok nije naglo završio karijeru uoči početka sezone 2023. godine, a na stazu se vratio godinu dana kasnije, kada je počeo da skija za Brazil.

Kada je postao prvi brazilski skijaš koji se popeo na pobedničko postolje u Svetskom kupu, proslavio je igrajući sambu, uz zavezanu brazilsku zastavu oko struka.

To se dogodilo prošlog decembra, kada je zauzeo drugo mesto u veleslalomu u Biver Kriku, što je bila njegova četvrta trka od povratka na stazu. Posle toga je imao još četiri podijuma, ali nije uspeo da popravi svoj učinak od pet pobeda u Svetskom kupu skijajući za Norvešku.

„Nosiću zastavu na vrh tog podijuma. I neću prestati sve dok to ne postane stvarnost. Imao sam mnogo šansi prošle zime, propustio sam za dve stotinke. U nekoliko drugih prilika, dogodila se jednostavna greška koja me je sprečila da čujem himnu“, naveo je Pinejro Broten.

„To vreme će doći i uskoro dolazi. To bi mi značilo sve. Ipak, nije sve u rezultatima, mislim da je to priča koja dolazi iza rezultata. Zaista imam potencijal da inspirišem nekoga. Ali da biste dobili taj glas, morate da budete izuzetni. Pobeđivanje je izuzetno“, dodao je on.

Pinejro Broten je jedan od najživopisnijih takmičara u svetskom skijanju, poznat je po tome što voli da lakira nokte i što voli modu.

On ima stan u Milanu, italijanskoj modnoj prestonici i jednog od organizatora Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini sledećeg februara.

„Radi se o pronalaženju kontrasta u stvarnosti u kojoj živim najvećim delom godine. U Milanu se nalazi nekoliko mojih kreativnih projekata, bavim se dizajnom u ovom gradu. Lokacija je blizu planina, što je veoma pristupačno za putovanja koje alpsko skijanje zahteva. To je holistička odluka kako mogu da uravnotežim sva interesovanja u mom životu dok i dalje težim da budem najbolji u skijanju“, rekao je Pinejro Broten.

Takmičenje Svetskog kupa za skijaše počinje 26. oktobra, a Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara. Alpske discipline održaće se u Bormiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com