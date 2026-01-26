Skijašice Von i Šifrin predvode američku reprezentaciju na ZOI u Milanu i Kortini

Skijašice Lindzi Von i Mikaela Šifrin predvodiće reprezentaciju SAD na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, saopšteno je danas.

Američku olimpijsku selekciju činiće 232 sportista, među kojima će njih sedmoro peti put učestvovati na Zimskim olimpijskim igrama.

Osim Von, peti put na Igrama učestvovaće Kejli Hemfris i Elana Mejers Tejlor u bobu, hokejašica Hilari Najt, snouborderi Fej Telen i Nik Baumgartner i klizač Evan Bejts.

Mejers Tejlor predvodi grupu od 33 osvajača medalja, među kojima po dve zlatne imaju skijašica Mikaela Šifrin i snouborderka Kloe Kim.

Selekciju SAD predstavljaće i klizač Ilja Malinin, dvostruki svetski šampion.

U američkom timu je 117 muškaraca i 115 žena, uzrasta od 15 do 54 godine. Najmlađa je 15-godišnja Ebi Vinterberger koja se takmiči u slobodnom skijanju, a najstariji je 54-godišnji Rič Ruhonen, iz karling ekipe.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.

(Beta)

