Skols: Ten Hag je hrabar menadžer

MANČESTER – Bivši fudbaler Mančester junajteda Pol Skols smatra da je menadžer kluba sa „Old traforda“ Erik ten Hag uradio pravu stvar kada je kapitena „crvenih đavola“ Harija Megvajera poslao na klupu za rezervne igrače, prenose britanski mediji.

Mančester junajted je zabeležio dva uzastopna poraza na startu Premijer lige, a Ten Hag je odlučio da Megvajera prosledi na klupu za rezerve. Junajted je potom zabeležio četiri uzastopne pobede u Premijer ligi. Navijači „crvenih đavola“ tvrde da je Megvajer jedan od glavnih krivaca za poraze svog tima.

„Ohrabren sam onim što sam video do sada od Ten Haga. Mnogo je promenio toga posle meča sa Brentfordom. Jednostavno je rekao, nema više igre iz prve linije. Dajte loptu napred najboljim igračima. Stavio je u centar Kristijana Eriksena, igrača koji ume da proigra napadače. Morao je da izostavi Megvajera. To je hrabra odluka, on je hrabar menadžer“, rekao je Skols.

Mančester junajted će u nedelju u devetom kolu Premijer lige gostovati gradskom rivalu Mančester sitiju.

(Tanjug)

