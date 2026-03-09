Škotska policija ne podržava dolazak velikog broja gostujućih navijača na old firm derbije

Škotska policija saopštila je danas da u ovom trenutku ne bi ponovo podržala odluku o dolasku velikog broja gostujućih navijača na derbije velikih rivala iz Glazgova Seltika i Rendžersa, nakon nereda koji su izbili u četvrtfinalu Kupa.

Seltik je u nedelju na gostujućem terenu posle izvođenja jedanaesteraca pobedio Rendžers 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 0:0. Po završetku penal serije prvo su u teren utrčali navijači Seltika, a za njima i navijači Rendžersa u želji da se obračunaju.

Policija je uhapsila devetoricu navijača, a načelnica policijske uprave Glazgova Ema Kroft rekla je da očekuje da će broj uhapšenih značajno porasti.

U narednom „old firm“ derbiju Seltik će dočekati Rendžers u prvenstvu, a na stadion bi trebalo da dođe 2.500 gostujućih navijača, prema ranijem dogovoru o mogućnosti kupovine pet odsto ulaznica kapaciteta stadiona za prvenstvene duele.

Ta brojka bi mogla biti dovedena u pitanje posle jučerašnjih nereda. U nedelju na Ajbroksu navijači Seltika dobili su 7.500 ulaznica za tribinu za gostujuće navijače, što je u skladu sa pravilima takmičenja u Kupu Škotske.

Na pitanje Skaja, da li će ponovo biti omogućen dolazak na derbi velikom broju gostujućih navijača, Kroft je rekla da ona o tome ne odlučuje, ali da će policija biti jedan od učesnika razgovora.

Upitana da li su incidenti naštetili izgledima za to, ona je odgovorila: „Rekla bih da to utiče na razgovor i verovatno nas stavlja u poziciju u kojoj ne možemo imati ono što se dogodilo (u nedelju)“.

„Naša početna pozicija je da taj broj gostujućih navijača trenutno nije prihvatljiv“, navela je Kroft.

Na dodatno pitanje da li bi dozvolila toliku posetu da ona odlučuje, Kroft je rekla: „Ne, ne u ovom trenutku“.

Ona je potvrdila da su u neredima povređena tri ili četiri policajca i da očekuje da će taj broj porasti.

Kroft je rekla i da je bilo dovoljno policajaca na stadionu za slučaj da izbiju neredi, da su imali fleksibilnost u pogledu svojih dužnosti i da je ispred stadiona bio dovoljan broj policajaca spremnih da pruže podršku.

„Ali to stavljam u kontekst 2026. godine. Nemam luksuz značajnog broja policajaca. Klubovi bi trebalo da budu u poziciji da odgovore na zahteve i mi ćemo u skladu sa tim to podržati. Ni u kom slučaju ne želim da dovodim više policajaca na stadione. Ne mislim da je to ispravno“, navela je ona.

(Beta)

