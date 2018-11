Slaviša Jokanović dobio otkaz u Fulamu

Engleski fudbalski klub Fulam otpustio je srpskog trenera Slavišu Jokanovića, saopšteno je danas.

„Nisam očekivao da ću morati da objavim ovo i želeo sam da okolnosti budu takve da ne moram, ali naš put ove sezone me je naveo da učinim ono za šta smatram da je korektna odluka, u pravo vreme, za igrače, klub i navijače“, naveo je vlasnik kluba Šahid Kan.

Kan je zahvalio Jokanoviću za sve što je uradio za Fulam.

„Slaviša će uvek imati moje poštovanje zbog svega što je uradio kako bi vratio Fulam na najviši nivo. Nadam se da će svi u Fulamovoj porodici podeliti moja osećanja i poželeti mu uspeh i sreću, gde god bude otišao“, dodao je Kan.

Jokanovića je na mestu trenera Fulama zamenio Klaudio Ranijeri, koji je potpisao višegodišnji ugovor.

Kan je izjavio da je zajedno sa sinom Tonijem, koji je potpredsednik kluba, razmatrao veliki broj trenera i da je Ranijeri „zajednička odluka“.

„Kod Klaudija ne postoji rizik, on je spreman za Premijer ligu i on je to što je potrebno Fulamu u ovom trenutku. Njegova saradnja sa Lesterom je bukvalno legendarna i očigledno je da smo doveli izvanrednog fudbalskog čoveka“, piše u Kanovoj izjavi objavljenoj na klupskom sajtu.

Klaudio Ranijeri je rekao da mu je bila čast da prihvati poziv.

„Fulam je fantastičan klub sa tradicijom i istorijom. Cilj ne bi trebalo samo da se preživi u Premijer ligi. Moraćemo uvek da budemo težak protivnik i treba očekivati uspeh. Ovaj tim ima izuzetan talenat, suprotan položaju na tabeli. Sposoban je da igra bolje“, rekao je Ranijeri.

Jokanović je prošle sezone preko baraža odveo Fulam u Premijer ligu, ali ekipa ove beleži loše rezultate i ima pet bodova iz 12 kola

