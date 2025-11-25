Slobodan Branković kandidat za predsednika Srpskog atletskog saveza

Kako se ističe, Upravni odbor je, polazeći od dugogodišnjeg iskustva, stručnosti i doprinosa koje je Branković dao razvoju srpske atletike, jednoglasno istakao njegovu kandidaturu kao svoj zvanični predlog.
Izborni postupak u SAS je u toku, a konačnu odluku o izboru predsednika doneće Skupština Srpskog atletskog saveza u skladu sa propisanom procedurom, navodi se u saopštenju.
Dosadašnji predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović juče je podneo ostavku, posle 16 godina na čelu te organizacije.
(Beta)
