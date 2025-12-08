Slot iznenađen izjavom Salaha ali ne odbacuje mogućnost njegovog povratka u ekipu

Trener Liverpula Arne Slot rekao je danas da je bio iznenađen izjavom fudbalera Mohameda Salaha da je njihov odnos narušen, ali nije odbacio mogućnost povratka egipatskog napadača u ekipu.

Slot je rekao da je jedina komunikacija koju je imao sa Salahom od njegovog subotnjeg intervjua, kada je rekao fudbaleru da neće putovati u Italiju na utakmicu protiv Intera u Ligi šampiona.

Na konferenciji za novinare trener je upitan kakav je bio taj razgovor.

„Kratak“, rekao je Slot, preneo je Skaj.

Slot je ostavio Salaha na klupi u tri uzastopne utakmice, ali je rekao da njihov odnos nije narušen i da nije video naznake toga sve do Salahovog intervjua. Salah je u subotu posle utakmice protiv Lidsa rekao da nema nikakav odnos sa trenerom i da ga „neko ne želi u klubu“ posle svega što je uradio za Liverpul.

„To je za mene bilo iznenađenje, kada sam čuo tu izjavu“, dodao je Slot.

Upitan i da li bi Salah mogao da se vrati u ekipu za subotnju utakmicu u Premijer ligi protiv Brajtona na Enfildu, trener je odgovorio da će odluka biti doneta posle utakmice protiv Intera, u utorak uveče.

„Čvrsto verujem da uvek ima mogućnosti da se fudbaler vrati“, rekao je on.

Na dodatno insistiranje novinara da pojasni da li je Salah odigrao poslednju utakmicu za Liverpul, Slot je odgovorio: „Nemam pojma, ne mogu da odgovorim na to pitanje u ovom trenutku“.

Slot je rekao da nije siguran na šta ili na koga je Salah mislio u nekim svojim izjavama.

„Miran sam, ljubazan, ali to ne znači da sam slab. Na nama kao klubu je da reagujemo i možete videti da nije ovde“, naveo je Slot.

Salah je osvojio dve titule u Premijer ligi i Ligu šampiona za osam godina na Enfildu.

U aprilu je produžio ugovor na još dve godine, pre nego što je dobio nagradu za najboljeg igrača sezone u Premijer ligi u kojoj je pomogao ekipi da osvoji titulu.

Salah bi ovog meseca trebalo da igra za reprezentaciju Egipta na Kupu afričkih nacija.

Liverpul igra u utorak od 21 čas na gostujućem terenu protiv Intera, utakmicu šestog kola Lige šampiona.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com