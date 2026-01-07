Slot: Teško je čuti da navijači Liverpula ekipu nazivaju dosadnom

Trener Liverpula Arne Slot izjavio je danas da mu je teško kada čuje da navijači ekipu nazivaju dosadnom, ali da se toj oceni ne protivi u potpunosti, kao da želi da njegovi fudbaleri igraju atraktivno.

Liverpul je neporažen u poslednjih devet utakmica, ali su navijači kritikovali igru u remijima protiv Lidsa i Fulama i pobedi protiv Vulverhemptona.

Upitan šta misli o tome što navijači ekipu nazivaju dosadnom, Slot je rekao: „Teško mi je da čujem te reči, ali nije da se potpuno ne slažem“.

„Koristio bih druge reči, uzeo bih u obzir druge stvari. Želim da osvojim što više trofeja, ali mislim da sam poznat i po tome što moji timovi uvek pokušavaju da igraju napadački fudbal i mogu da kažem da se trudimo da to i uradimo“, rekao je Slot, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Liverpul će u četvrtak igrati u Londonu protiv prvoplasiranog Arsenala, za kojim zaostaje 14 bodova na četvrtom mestu na tabeli.

Najbolji strelac ekipe Ugo Ekitike mogao bi zbog povrede da propusti utakmicu, ali će odluka o tome biti doneta posle današnjeg treninga.

„Mučimo se da napravimo mnogo šansi, ali kao što sam mnogo puta rekao, nismo jedina ekipa koja se muči da stvori mnogo šansi. Ne mislim da je taj broj toliko drugačiji od stalih ekipa kojima ide zaista dobro u ligi“, naveo je trener Liverpula.

Prema statistici Opte, što se tiče stvorenih velikih šansi u situaciji u kojoj se očekuje od igrača da postigne gol, Liverpul je napravio 53 iz kojih je postigao 32 gola u Premijer ligi ove sezone. Mančester siti u tom segmentu vodi sa 65 šansi i 44 gola, a Arsenal je drugi sa 40 golova iz 62 šanse.

„Ne volim to da čujem naravno. Voleo bih da pobeđujemo u mnogim utakmicama ali i da igramo atraktivnim stilom fudbala, što smo i radili ove sezone. Moramo da pronađemo način protiv ekipa koje ne igraju atraktivno, što je za njih možda i pametno. Moramo da nađemo odgovore na to, još ih nismo dovoljno pronašli, ali svakoga dana radimo da to poboljšamo“, rekao je Slot.

(Beta)

