Šmajhel mora na dve operacije ramena, moguć kraj karijere

Golman fudbalskog kluba Seltik i reprezentacije Danske Kasper Šmajhel izjavio je danas da postoji mogućnost da završi karijeru zbog teške povrede ramena koja će zahtevati dve operacije i dug oporavak.

Tridesetdevetogodišnji čuvar mreže naveo je da je dijagnozu dobio nakon pregleda kod specijaliste početkom nedelje. On je propustio poslednjih pet utakmica Seltika, nakon što je obnovio dugogodišnju povredu levog ramena na meču protiv Štutgarta u Ligi Evropa prošlog meseca.

„Ovo je težak udarac. Pokidao sam biceps, rotatornu manžetnu, iščašio rame, oštetio labrum, praktično je sve stradalo. Oporavak će trajati između 10 i 12 meseci“, rekao je Šmajhel za CBS Sport.

On je dodao da mu je teško da prihvati mogućnost da je već odigrao poslednju utakmicu u karijeri.

„Fudbaler sam otkad znam za sebe i pomisao da je to možda kraj je poražavajuća. Veoma mi je teško da to sada shvatim“, istakao je iskusni golman.

Šmajhel, koji zbog povrede neće braniti za Dansku u baražu za Svetsko prvenstvo, najavio je da će operacija biti obavljena u petak i poručio da neće odustati od povratka na teren.

„Daću sve od sebe da pokušam da se vratim. To bi bio jedan od najvećih podviga u mojoj karijeri“, rekao je on.

Šmajhel je sin legendarnog golmana Petera Šmajhela, a tokom karijere bio je deo šampionske generacije Lestera koja je 2016. osvojila Premijer ligu, kao i ekipe koja je pet godina kasnije podigla trofej FA kupa. Nakon toga nastupao je za Nicu i Anderleht, pre nego što je 2024. godine prešao u Seltik.

(Beta)

