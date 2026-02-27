Smena Amorima mogla bi da košta Junajted 15,9 miliona funti

Troškovi Mančester junajteda zbog otpuštanja trenera Rubena Amorima mogli bi da dostignu 15,9 miliona funti, saopštio je danas ovaj fudbalski klub.

Amorim je smenjen sa mesta trenera 5. januara, posle samo 14 meseci na toj funkciji, a to je usledilo ubrzo nakon što je dao provokativne komentare o svojoj poziciji u hijerarhiji Junajteda.

Kako je naveo klub u finansijskom izveštaju, 6,3 miliona funti odnosi se na angažovanje Amorima iz Sportinga u novembru 2024. godine.

Cifra od 15,9 miliona funti predstavlja potencijalni maksimalni dug Junajteda prema Amorimu i njegovom stručnom štabu.

U podnetom dokumentu nije precizirano, ali medijski izveštaji ukazuju da konačna cifra uključuje faktore kao što su da li će i kada će Amorim naći novi posao.

Amorima je na klupi tima sa Old Traforda nasledio Majkl Kerik i Junajted je od tada napredovao na četvrto mesto na tabeli Premijer lige.

(Beta)

