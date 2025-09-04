Smenjena uprava VK Partizan: Zvezdaši na čelu Partizana

Smenjena uprava Veslačkog kluba Partizan je, objavila je da je odlukom JSD Partizan o uvođenju prinudne uprave, „prešao pod upravljanje nove administracije, a mediji ukazuju da je novi trener angažovan iz redova Crvene Zvezde“.

Zakonski zastupnici kluba postavljeni od strane prinudne uprave su Marko Marjanović i Andrija Šljukić, koji su prethodno bili povezani sa Crvenom Zvezdom. Ubrzo nakon imenovanja, novi trener iz kluba rivala preuzeo je stručni deo upravljanja, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će na predstojećoj Skupštini Veslačkog saveza Srbije biti izabran i novi predsednik iz redova Crvene Zvezde, uz podršku Marjanovića, što dodatno komplikuje položaj Partizanovog kluba.

„Prinudna uprava je uspela u kratkom roku (kao što je APR upisao Marjanovića za zakonskog zastupnika) da dovede novog trenera pa se moglo pomisliti da nije sve tako crno, ali gle čuda trener je iz Crvene Zvezde. Svakako, očekujemo još da se za vikend na Skupštini Veslačkog saveza Srbije izabere novi predsednik iz redova Crvene Zvezde, naravno uz podršku Marjanovića, čime ćemo da čestitamo čelnicima JSD Partizan na skupom poklonu koji su dali svojim gradskim rivalima“, navela je smenjena uprava.

Čelnici JSD Partizan i prinudne uprave nisu komentarisali navode medija.

„Kao partizanovci koji ceo život žive za crno bele boje, postavljamo pitanje predsedniku JSD Partizan gospodinu Željku Tanaskoviću, zašto je tako lako prodao veru za večeru. Mi našu borbu za pravdu i vraćanje pravih vrednosti crno-belih boja nastavljamo kroz institucije, jer istina uvek mora da pobedi“, zaključuje se u saopštenju.

(Beta)

