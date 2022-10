Snajder: Tadić i njegov menadžer imaju moć u Ajaksu

AMSTERDAM – Bivši fudbaler Ajaksa i holandske reprezentacije Vesli Snajder tvrdi da kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić i njegov menadžer imaju veliku moć u timu sa „Johan Krojf arene“.

Tadiću je agent Miloš Milenović, koji zastupa i trenera Ajaksa Alfreda Šrojdera, a Snajder zato smatra da Srbin utiče na sastav „kopljanika“.

Ajaks je poražen u dva meča Lige šampiona od Napolija ukupnim rezultatom 10:3, a Tadić je na prvom meču u Amsterdamu (1:6) dobio crveni karton zbog kog je propustio naredni meč u Italiji.

„Zašto trener Šrojder nije počeo sa Kudusom na mestu desetke i sa Brobijem kao napadačem? Zašto je igrao Dejvi Klasen? Imam ozbiljne sumnje da je to uradio, jer da je prošlo dobro, to bi bio kraj za Dušana Tadića“, izjavio je Snajder u emisiji Veronika ofsajd, a preneli brojni holandski mediji.

Holanđanin tvrdi da je o situaciji u Ajaksu informacije dobio iz kluba i da igrači nisu zadovoljni.

„Mislim da sam u pravu. Ne čujem ovo izokola, nego iz kluba. To se ne sviđa igračima. Ne situacija sa trenerom, nego kako se stvari razvijaju. Tadićev agent ima veliku moć u Ajaksu. To nikad nije bilo u Ajaksu, da jedan menadžer ima toliku moć. Možda se to dogodilo kada je Mark Overmars napustio klub“, rekao je Snajder, kom nije prvi put da javno kritikuje kapitena Srbije i Ajaksa Dušana Tadića.

Srpski fudbaler odigrao je ove sezone 13 utakmica za Ajaks u svim takmičenjima i jednom se upisao u strelce, a zabeležio je šest asistencija.

(Tanjug)

