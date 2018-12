Šokantan snimak: Zvezde Arsenala drogirani ležali po separeima kluba, Genduzi se onesvestio (video)

Skandal potresa Arsenal, ali i Premijer ligu. Pojavio se šokantan snimak na kom zvezde londonskog kluba uživaju u alkoholu i opijatima u jednom popularnom noćnom klubu u Londonu, piše engesli “San”.

U glavnim ulogama su Sead Kolašinac, Aleksandar Lakazet, Mesut Ozil, Pjer – Emerik Aubamejang, Mateo Genduzi, Henrik Mihtarijan i Škodran Mustafi.

Prvotimci Arsenala su u ludom izlasku pili votku, šampanjac, ali i „duvali“ gas za smejanje, popularno zvan „balon“. To je druga najzastupljenija reakcijska droga, koja deluje na nervni sistem, ako se udiše u manjim količinama osoba se smeje bez pravog razloga.

Sve se odigralo u klubu „Tape“ u Londonu neposredno uoči početka sezone. Ozil je bio u polusvesnom stanju, a na snimku koji je objavio “San”vidi se kako je plin u balonu ponudio saigraču Mihtarijanu, koji je odbio. A najgore je prošao 19-godišnji Genduzi koji se onesvestio.

Arsenal players will be 'reminded of their responsibilities' by club bosses after 'hippy crack' session https://t.co/tOqYHgYPVA pic.twitter.com/liU8HuVht9

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 7, 2018