Šokantno otkriće bivšeg šefa Formule 1: ‘Šumi trenutno nije sa nama’

Bernie Ecclestone rompe il silenzio sulle condizioni di Michael Schumacher. Il campione tedesco sta affrontando una lunga riabilitazione per riprendersi dal grave trauma cranico che ha subito nell'inverno del 2013 mentre sciava. L'ex patron ha detto le seguenti parole nel trailer del documentario sulla vita di schumacher, che uscirà nelle sale dei paesi di lingua teutonica a partire dal 5 dicembre:"Non è con noi in questo momento ma quando starà meglio potrà rispondere a tutte le vostre domande." #motorsport #formula1 #f1 #michaelschumacher #bernieecclestone #ecclestone #car #sardinia #ferrari #keepfightingmichael