Šon Dajč nije zainteresovan za trenerski posao u Rendžersu

Engleski trener Šon Dajč nije zainteresovan za posao u Rendžersu, preneli su danas britanski mediji.

Dajč je bez posla od januara otkako je dobio otkaz u Evertonu, ali ne bi bio zainteresovan ukoliko bi mu škotski klub ponudio posao, preneo je Skaj.

On je u Evertonu radio sa sportskim direktorom Rendžersa Kevinom Telvelom.

Rendžers traži trenera otkako je u nedelju zbog loših rezultata otpušten Rasel Martin, koga je policija morala da isprati sa stadiona Folkerka i zaštiti od navijača Rendžersa posle remija, 1:1.

Martin je predvodio ekipu do jedne pobede u poslednjih sedam prvenstvenih utakmica, što je najlošiji start u istoriji kluba u ovoj fazi sezone. Smatra se da je nekoliko članova uprave bilo spremno da ga otpusti ranije u sezoni, ali su ostali želeli da vide da li Martin može da preokrene situaciju, preneo je Skaj.

Uprava kluba iz Glazgova pokušava da sastavi listu kandidata, a među onima koje vrednuje je trener Hartsa Derek Mekins, čija je ekipa posle sedam kola neporažena i prva na tabeli sa 19 bodova, dva više od drugoplasiranog Seltika.

Navijači Rendžersa žele da se u klub vrati Stiven Džerard, koji je neporažen u ligi osvojio titulu 2021. godine i sprečio Seltik da osvoji 10. uzastopnu titulu. Bivši kapiten Liverpula je posle toga sa manje uspeha radio u Aston Vili i Al Etifaku, kojeg je napustio u januaru posle 18 meseci.

Džerard je danas u podkastu Rija Ferdinanda rekao da misli da ima nezavršena posla u trenerskoj karijeri i da bi prigrabio šansu da se vrati u slučaju da je dobra prilika.

