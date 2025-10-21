Šon Dajč novi trener Notingem Foresta

Engleski fudbalski klub Notingem Forest imenovao je danas Šona Dajča za novog trenera.

Engleski 54-godišnji trener potpisao je ugovor do leta 2027. godine i postao treći trener Foresta ove sezone.

„Dajč, poštovan i iskusan trener Premijer lige, donosi savršeni spoj karaktera, taktičke oštroumnosti i dokazanih dostignuća kako bi vodio klub kroz njegovo naredno poglavlje. Kao bivši igrač omladinske ekipe Foresta koji živi lokalno, Dajč takođe duboko razume vrednosti i ponos Foresta i njegovih navijača“, navodi se u saopštenju Notingem Foresta.

Dajč je na klupi zamenio Angea Postekoglua, koji je otpušten posle 39 dana, 17 minuta posle subotnjeg poraza od Čelsija (0:3) u Premijer ligi.

Postekoglu je predvodio ekipu u osam utakmica, imao je dva remija i pretrpeo šest poraza, a na klupi je zamenio Nuna Espirita Santa, koji je otpušten posle tri utakmice na početku sezone.

Forest je 18. na tabeli sa pobedom u osam utakmica u Premijer ligi.

Dajč će debitovati na klupi u četvrtak u utakmici na domaćem terenu protiv Porta u Ligi Evropa.

„Njegovo imenovanje predstavlja najbolju priliku za uspešnu i konkurentnu sezonu u domaćim i evropskim takmičenjima“, navodi se u saopštenju kluba.

Dajč je tokom karijere predvodio Votford, Barnli i Everton, u kome je dobio otkaz u januaru.

(Beta)

