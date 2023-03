Spaleti: Gvardioline reči nemaju uticaj na mene, to je njegova igrica

NAPULJ – Trener fudbalera Napolija Lučijano Spaleti demantovao je da je klub iz Napulja trenutno najbolji klub u Evropi, prenose italijanski mediji.

Napoli se plasirao u četvrtfinale Lige šampiona, pošto je u osmini finala eliminisao Ajntraht. Napoli je sinoć na svom terenu pobedio Ajntraht 3:0 u revanš meču osmine finala najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja. U prvom meču odigranom u Nemačkoj bilo je 2:0 za italijanski klub.

„Ovo je sjajan razultat, uživamo zajedno sa svim navijačima. Sada postaje od esencijalnog značaja da zadržimo stav iz sinoćnjeg meča, jer nismo startovali utakmicu tako kvalitetno kao obično, ali smo posle sve uradili kako je bilo potrebno“, rekao je Spaleti.

On se osvrnuo i na izjavu menadžera Mančester sitija Pepa Gvardiole, koji je pre nekoliko dana rekao da je Napoli trenutno najjači tim u Evropi.

„To me ne čini ponosnim, nema nikakav uticaj na mene. To je igrica, koju svi znaju i koja ima za cilj stavljanje pritiska na druge. Da li da stavimo Napoli ispred Mančester sitija? Ako oni potroše 900 miliona evra u poređenju sa naših devet, postoji razlog. To je igrica kojom žele da nas uzdignu kako bi nas srušili“, zaključio je trener Napolija.

Plasman u četvrtfinale Lige šampiona izborili su Inter, Milan, Napoli, Čelsi, Mančester siti, Bajern, Real i Benfika. Žreb četvrtfinala i polufinala LŠ biće održan sutra u Nionu.

(Tanjug)

