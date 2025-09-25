Spaleti se i dalje privikava na otkaz u reprezentaciji Italije

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Italije Lučano Spaleti rekao je da mu je potrebno vreme da prihvati bolan otkaz koji je dobio u državnom timu i pohvalio je rad sadašnjeg trenera Dženara Gatuza.

Spaleti je izabran za selektora nekoliko nedelja pošto je osvojio titulu u Seriji A sa Napolijem, kada je Roberto Mančini iznenada napustio posao u septembru 2023. godine.

Predvodio je ekipu na Evropskom prvenstvu, a dobio je otkaz u junu nakon što je ekipa počela kvalifikacije za Svetsko prvenstvo porazom od Norveške 0:3.

„U ovom trenutku, iskustvo sa reprezentacijom Italije mi i dalje odzvanja u glavi. Nisam pokušao da zaboravim, moramo da prihvatimo iskustvo i sve što nam donosi. Nije išlo onako kako sam želeo, ali sam dao sve od sebe. Sada mi treba malo vremena da prihvatim bol pa ću ponovo početi“, rekao je Spaleti na književnom festivalu u Arecu, preneli su italijanski mediji.

On je o otkazu obavešten posle poraza od Norveške, nekoliko dana pre druge utakmice u kvalifikacijama protiv Moldavije, koju je Italija dobila.

„Da nisam želeo da nastavim, dao bih otkaz, ali sam otpušten. Ne znam da li je moglo drugačije da se uradi. Mnogi od onih koji rade u reprezentaciji su me podržali i mogu da procene moje ponašanje“, naveo je Spaleti.

U reprezentaciji Italije bile su tenzije, a jedna od njih i zbog defanzivca Frančeska Ačerbija, koji je rekao da se osećao iskorišćeno kada je Spaleti pokušao da ga pozove u tim samo za utakmicu u Norveškoj, nakon što je rekao da je 37-godišnji fudbaler prestar.

„Bilo je i drugih sa mnom, pa možete da ih pitate da li sam rekao istinu. Uradio sam stvari kako treba, pozivao sam igrače u dogovoru sa klubovima, a tokom telefonskog razgovora sam se gotovo izvinio, priznajući koliko je dobro igrao te sezone u Seriji A i Ligi šampiona. Naravno pitao sam ga da li je potpuno dostupan, ne vidim zbog čega je to problem“, naveo je 66-godišnji trener.

Selekcija je predvođena Gatuzom ostvarila dve pobede u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a Spaleti je čestitao selektoru na dobrom poslu i dobrim odlukama u vezi tima i taktike.

„Italija mora da ode na Svetsko prvenstvo. To bih mislio i da sam ostao. Izgubili smo neke utakmice, postalo je teško nositi se sa nekim od tih rezultata. Drago mi je što su se igrači osećali oslobođeno, video sam da su to govorili. Moj cilj je bio sa svi igraju slobodno i da pobeđuju“, rekao je on.

Spekulisalo se da je dobio ponude iz Saudijske Arabije i Turske, ali je Spaleti odlučio da napravi pauzu.

„Imao sam sreće tokom karijere u klubovima sa kojima sam mogao da sarađujem. Uveren sam da se nešto može desiti, ali neću kopati okolo ili forsirati bilo kakav razvoj događaja. Sve mora biti prirodno“, naveo je Spaleti.

(Beta)

