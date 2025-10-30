Spaleti zvanično novi trener Juventusa

Italijanski fudbalski stručnjak Lučano Spaleti novi je trener Juventusa, saopštio je danas klub, koji se trenutno nalazi na šestom mestu Serije A.

„Lučano Spaleti je novi trener Juventusa, toskanski stručnjak potpisao je ugovor koji važi do 30. juna 2026. godine“, navodi se u saopštenju torinskog kluba.

Spaleti (66) nasleđuje Hrvata Igora Tudora, koji je otpušten u ponedeljak posle trećeg poraza u samo osam dana, svega sedam meseci nakon što je preuzeo ekipu. Novi trener „stare dame“ debitovaće na klupi u subotu protiv Kremonezea u okviru 10. kola italijanskog prvenstva.

Prema navodima italijanske štampe, u Spaletijevom ugovoru postoji automatska opcija produžetka na još dve godine u slučaju plasmana Juventusa u Ligu šampiona.

Spaleti je šesti trener Juventusa od maja 2024. godine.

Tokom karijere Spaleti je vodio Udineze (2002–2005), Romu (2005–2009, 2016–2017), Inter (2017–2019) i Napoli (2021–2023), upisavši 559 mečeva u Seriji A i 67 u Ligi šampiona.

U bogatoj trenerskoj karijeri osvojio je titulu prvaka Italije sa Napolijem 2023. godine, kao i dva trofeja Kupa Italije sa Romom (2007, 2008). Sa Zenitom iz Sankt Peterburga osvojio je i dve titule prvaka Rusije (2009–2014).

Spaleti dolazi u Juventus nakon neuspešnog perioda na klupi reprezentacije Italije, poraza od Švajcarske (2:1) u osmini finala Evropskog prvenstva 2024, kao i lošeg starta kvalifikacija za Mundijal 2026, uključujući težak poraz od Norveške u Oslu (0:3), koji ga je koštao funkcije.

(Beta)

