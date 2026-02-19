Španac Kardona Kolj osvojio zlato u skijaškom planinarenju na ZOI

Reprezentativac Španije Oril Kardona Kolj osvojio je danas zlatnu medalju u skijaškom planinarenju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

U novom sportu na Igrama, Kardona Kolj je u Bormiju kroz cilj prošao za 2:34,03 minuta.

Srebrnu medalju osvojio je Rus Nikita Filipov koji je bio sporiji za 1,52 sekunde, dok se bronzom okitio Francuz Tibo Anselme koji je imao 2,31 sekundu zaostatka za Špancem.

Prethodno je prvu, istorijsku zlatnu olimpijsku medalju u ovom sportu osvojila Marijan Faton iz Švajcarske.

U skijaškom planinarenju takmičari prvo moraju da savladaju uspon, potom da skinu skije i popnu se uz stepenice, onda je čeka novi uspon, da bi na kraju skinuli komade tkanine sa svojih skija i skijali nizbrdo do cilja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com