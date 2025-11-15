Španija i Austrija na korak od plasmana na Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026.

Fudbalska reprezentacija Španije pobedila je večeras u Tbilisiju domaću Gruziju 4:0, u utakmici petog kola kvalifikacione Grupe E i došla na korak od plasmana na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Dvostruki strelac bio je Mikel Ojarsabal, koji je postigao golove u 11. minutu iz jedanaesterca i u 63. minutu. Strelci su bili i Martin Subimendi u 22. minutu i Feran Tores u 34. minutu.

Aktuelni evropski šampion je prvi na tabeli sa svih 15 bodova i ima tri boda više od drugoplasirane Turske, koja je u Bursi pobedila Bugarsku 2:0.

Španija je bez poraza u 29 uzastopnih utakmica, a u grupi je postigla 19 golova i nije primila nijedan.

Turska je povela golom Hakana Čalhanoglua u 18. minutu iz jedanaesterca, a konačan rezultat postavio je igrač Bugarske Atanas Černev, autogolom u 84. minutu.

Obe ekipe su obezbedile plasman na prva dva mesta na tabeli i igraće u utorak u Sevilji u poslednjem kolu.

Gruzija ima tri boda, a Bugarska je bez bodova.

Fudbaleri Austrije pobedili su u Limasolu Kipar 2:0, u utakmici osmog kola Grupe H.

Dvostruki strelac bio je Marko Arnautović, koji je postigao golove u 18. minutu iz jedanaesterca i u 55. minutu.

Austrija je prva na tabeli sa 18 bodova i plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo ako večeras Bosna i Hercegovina ne pobedi Rumuniju.

Bosna je druga na tabeli sa 13 bodova, a Rumunija ima 10. Kipar je iz osam utakmica osvojio osam bodova, a poslednji je San Marino bez bodova.

U Grupi J Vels je u Vaducu pobedio Lihtenštajn 1:0, golom Džordana Džejmsa u 61. minutu.

Ranije danas u toj grupi Kazahstan i Belgija odigrali su nerešeno 1:1, posle čega je reprezentacija Srbije izgubila sve šanse da se makar i kroz Ligu nacija plasira na Mundijal.

Vels je treći na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i Severna Makedonija, a Kazahstan je četvrti sa osam bodova, ali i utakmicom više. Lihtenštajn je poslednji bez bodova.

(Beta)

