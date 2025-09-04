Španija ostala bez titule, porazom od Grčke eliminisana sa Evropskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Španije nije uspela da odbrani titulu na Evropskom prvenstvu, pošto je večeras eliminisana u grupnoj fazi porazom od Grčke 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22), u utakmici poslednjeg petog kola Grupe C u Limasolu.

Španiji je bila potrebna pobeda za plasman u nokaut fazu, ali je sada Gruzija kao četvrtoplasirana prošla dalje, dok je Grčka kao prvoplasirana završila grupu.

Grčku je predvodio Janis Adetokunbo sa 25 poena, 14 skokova i devet asistencija. Tejlor Dorsi pobedi je doprineo sa 22 poena, pet skokova i četiri asistencije, Kostas Slukas sa 12 poena i šest asistencija, a Kostas Papanikolau sa 11 poena i pet skokova.

U ekipi Španije najefikasniji je bio Hajme Pradilja sa 14 poena, Mario Sent-Superi postigao je 13, Santi Aldama 12 poena uz osam skokova, a Ćabi Lopes-Arostegi 11 poena uz šest skokova.

Španija je vodila u prvoj četvrtini u nekoliko navrata sa do dva poena, a zatim je Grčka preuzela inicijativu i imala je 15 razlike u drugoj četvrtini.

Grčka je vodila sve do sredine poslednje deonice, kada je Španija uspela da se vrati i povede košem Vilija Ernangomesa 73:72.

Odmah je trojku postigao Kostas Slukas za novo vođstvo Grčke. Španija je uspela da povede 82:81 i 84:82, ali je sa četiri vezana poena Adetokunbo vratio prednost Grčkoj, a posle koša Slukasa bilo je 88:84.

U samoj završnici pri šutu za tri poena fauliran je Huančo Ernangomes, on je promašio sva tri slobodna bacanja, ali je loptu uhvatio Aldama i fauliran je posle čega je pogodio jedno slobodno bacanje.

Sa druge strane Slukas je pogodio oba slobodna bacanja, ali je u napadu Španije napravio prekršaj pri šutu za tri poena. Ćabi Lopes Arostegi je pogodio jedno bacanje, loptu je uhvatio Adetokunbo i sačuvao pobedu Grčkoj.

U Grupi D Belgija je pobedila Poljsku 70:69 (16:17, 23:16, 19:25, 12:11).

Posle odigranih utakmica poslednjeg petog kola grupne faze poznati su svi parovi osmine finala.

Prve utakmice igraju se 6. septembra: Srbija – Finska, Nemačka – Portugal, Litvanija – Letonija i Turska – Švedska.

Dan kasnije igraju: Grčka – Izrael, Poljska – Bosna i Hercegovina, Italija – Slovenija i Francuska – Gruzija.

