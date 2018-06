Španiji foto-finiš za čelo grupe, Iran šokirao Portugali

SARANSK/KALINJINGRAD – Fudbalska reprezentacija Španije u dramatičnom finišu završila je kao prva u B grupi Mundijala remijem sa Marokom 2:2 (1:1), dok je Portugalija ispustila „pol“ nerešenim ishodom sa Iranom 1:1 (1:0).

Prvak Evrope je do 90. minuta imao vođstvo golom Rikarda Kvarežme, uz promašen penal Kristijana Ronalda, a onda su Iranci stigli do izjednačenja VAR-penalom Karima Ansarifarda i to skoro u istom trenutku kada je Španiji remi doneo Jago Aspas.

(Tanjug)