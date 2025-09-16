Španović polovično zadovoljna nastupom na SP i motivisana za nastavak karijere u troskoku

Srpska atletičarka Ivana Španović rekla je da je polovično zadovoljna današnjim nastupom u troskoku na Svetskom prvenstvu u Tokiju, koji je završila na 16. mestu u kvalifikacijama, a da je zbog problema sa povredom i bolovima promenila disciplinu kako bi ostala u sportu.

„Ne mogu da kažem da sam super zadovoljna, očekivala sam da ću biti sposobna da skačem na nivou na kom sam skakala cele godine, što smo mislili da će biti potrebno za finale. Znala sam da mogu, ali s obzirom da znamo šta je troskok, bilo je očekivano da ovako nešto može da se desi“, rekla je Španović, objavio je Srpski atletski savez.

Posle uspešne karijere u skoku udalj Španović je prvi put na velikom međunarodnom takmičenju učestvovala u troskoku i zauzela je 16. mesto skokom od 13,82 metra.

„S ozbirom da pet meseci samo treniram za troskok, to je stvar tehničke prirode, naravno nisam zadovoljna, a sa druge strane jesam zadovoljna jer sam sa tako malo priprema neplanski završila na Svetskom prvenstvu u troskoku. Mislim da je ovo lep kraj godine, gde sam prošle i pretprošle godine završila sa povredom Ahilove tetive, a sada završavam potpuno zdrava. To nam je dobra podloga za pripreme za zimski deo sezone“, navela je srpska rekorderka.

„Očekivali smo da će za finale biti potrebno 14,10 metara, ali troskok je potpuno drugačiji od skoka udalj. Da je skok udalj ja bih verovatno plakala, a s obzirom da je troskok svi se smejemo u grupi jer jednostavno sve ono što sam radila u skoku udalj da bih skakala sedam metara, potpuno je zabranjeno u troskoku“, dodala je ona.

Španović je govorila o razlici u dve skakačke discipline.

„Tehnički je sve drugačije, koliko god pokušala da se koncentrišem na novu tehničku stvar, moji mehanički pokreti koje sam uvežbavala 25 godina, to telo ne može. Na sedam Svetskih prvenstava sam se pojavila i uzela šest medalja. Pričamo o tome da sam se takmičila u drugoj disciplini, da sam poluzadovoljna. To je bila svesna odluka ukoliko sam želela da ostanem još u sportu, a s ozbirom da je to moja velika ljubav, nisam želela da napravim nikakav kompromis“, navela je.

Španović je podsetila da se dve godine takmičila povređena, uz bolove.

„To je stvar tehničkih stvari, da se to malo ušminka i upegla i biće dobro. Dve godine sam skakala uz povredu Ahilove tetive, bol mi je ušao u podsvest, telo se branilo na svaki način, da ga ne pritiskam, da ne dolazim u tu poziciju, što je dovelo do toga da više ne mogu da trčim zalet onako kako sam trčala. Moja agresivnost koja je bila prepoznatljiva tek u završnom delu trčanja zaleta se potpuno izgubila jer je telu bilo dovoljno bola“, rekla je ona.

„Kada smo to sve izbacili i promenili došli smo do toga da mogu da trčim potpuno drugi ritam zaleta koji mi je potreban. Svako ko se bavi troskokom zna da su to tehničke stvari i minimalne promene koje prave razliku“, dodala je.

Španović je rekla da je nastup u Tokiju bio neočekivan, ali da je morala da se pojavi kada je već imala normu.

„U skoku udalj sam ostvarila sve što sam mogla i koliko god to smešno zvučalo, ta enerija i vatra, vratila se ponovo kroz troskok i mislim da je realno da i ovde jurim neke nove medalje“, ocenila je ona.

„Kvalifikacije su posebno specifične, energija je ludačka, svaka od nas zna da može u finale. Ima prostora samo za 12 devojaka, tu je najpodložnije da strahovi izađu na videlo, ali sa druge strane, to je ono što izdvaja najbolje od dobrih. Uvek je ista stvar koja te pokreće, nije to broj, nisu to samo trofeji“, dodala je Španović.

Srpska atletičarka rekla je da će se sada odmoriti, a posle toga će početi pripreme za zimu, što je njen omiljeni deo sezone.

„Biće Svetsko prvenstvo, Evropsko, a najlepša stvar je da sam zdrava, da nemam nikakvih problema. I da (trener) Goran (Obradović) ima plan za sledeću sezonu, a na meni je da ga sprovodim“, navela je Španović.

(Beta)

