Španska fudbalerka Bonmati odbacila poređenje sa Mesijem

Španska fudbalerka Ajtana Bonmati odbacila je poređenje sa čuvenim Lionelom Mesijem, nakon što je treći put u karijeri osvojila Zlatnu loptu, koja se dodeljuje najboljoj fudbalerki.

Bonmati je prošlog ponedeljka treći put uzastopno osvojila prestižnu nagradu, u konkurenciji fudbalerki Arsenala Alesije Ruso i Marione Kaldentej.

Posle te nagrade mnogi je porede sa Mesijem, koji je osvojio rekordnih osam Zlatnih lopti.

„Pokušavam da se ne poredim ni sa kim. Mesi je imao i ima karijeru koja je, za mene, nenadmašna. Ja sam Ajtana, imam svoj put. Ne razmišljam o osvajanju osam, čak ni o četiri“, rekla je Bonmati za I-Es-Pi-En (ESPN).

„Ovo je rezultat svakodnevnog napornog rada, istrajnosti i žrtvovanja. Nema krajnjeg cilja, osim da nastavim dan za danom“, dodala je 27-godišnja fudbalerka.

Ona je prošle sezone odigrala 58 utakmica za Barselonu i Španiju, postigla je 21 gol i imala je 15 asistencija. Igrala je u finalu Lige šampiona, u kome je Barselona izgubila od Arsenala i u finalu Evropskog prvenstva, u porazu od Engleske.

Ona je rekorderka među fudbalerkama sa tri trofeja Zlatne lopte, a iza je njena sunarodnica Aleksija Puteljas, koja je osvajala nagradu 2021. i 2022. godine.

„Sve su posebne. Svaka Zlatna lopta ima svoju priču. Ova je možda iz najkonkurentnije godine. Imala sam minimalna očekivanja, ne nužno najveća. Čak nisam ni pripremila govor, pošto to podiže očekivanja i stvara pritisak. Ovo je bila najneizvesnija godina i nisam znala da ću osvojiti nagradu dok moje ime nije pročitano“, navela je Bonmati.

„Kada sam bila mala, igrala sam jer sam volela fudbal i to je to. Nisam mislila da ću moći da se posvetim sportu, a kamoli da ću osvojiti tri Zlatne lopte do 2025. godine. Bila je utopija tako nešto misliti“, dodala je Bonmati.

(Beta)

