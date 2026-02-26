Španska fudbalska liga želi ponovo da pokuša da organizuje utakmice u SAD

Španska fudbalska liga želi da obnovi planove za organizovanje utakmica regularnog dela sezone u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas u Londonu predsednik te organizacije Havijer Tebas.

Tebas je rekao da ne odustaje od ideje da se utakmice španskog šampionata igraju u inostranstvu nakon što je propao plan da se utakmica Barselone i Viljareala igra u Majamiju zbog protivljenja klubova, igrača i navijača.

„Pokušaćemo ponovo. Nisam siguran kada. Moramo to da pokrenemo u parvo vreme“, rekao je Tebas na konferenciji za novinare u Londonu.

Barselona i Viljareal trebalo je da igraju 20. decembra Hard Rok stadionu u Majamiju, što bi Španiju učinilo prvo velikom evropskom ligom koja je premestila utakmice regularnog dela sezone u inostranstvo.

Međutim, ti planovi su propali u oktobru jer je protivljenje raslo, a neki su tvrdili i da bi to uticalo na regularnost takmičenja.

„Ne mislim da će to prouzrokovati štetu. Govorimo o jednoj utakmici od 380 u sezoni“, rekao je Tebas, koji je prisustvovao Samitu fudbala Fajnenšel tajmsa.

Tebas nastoji da oponaša model NFL-a koji je prošle sezone organizovao utakmice u Londonu, Berlinu, Dablinu, Madridu i Sao Paolu. Utakmice NBA lige se takođe igraju u inostranstvu.

Tebas je rekao da su velike evropske fudbalske lige imale koristi od navijača širom sveta od prava prenosa prodatim za milijarde dolara. On je kazao i da bi utakmica u inostranstvu bila i znak poštovanja, kao i prilika za promociju, slično kao što su to činili američki sportovi poslednjih godina.

„Slavimo Noć veštica, koju Nismo slavili pre 20 godina. Imamo NFL utakmice, imamo NBA utakmice. Videćemo da li ćemo za 50 godina imati prazne stadione, a one za NBA i NFL pune. Jer ne donose samo jednu utakmicu, svi donose mnogo utakmica“, rekao je on.

„Oni ne dolaze u Evropu na odmor, dolaze da nateraju navijače da potpišu televizijske ugovore, da dovedu decu za svoja takmičenja. Drugim rečima, otvorili smo vrata Evrope. SAD nama otvaraju vrata, a mi ih zatvaramo ovde u Evropi“, dodao je Tebas.

Liga je u oktobru uspela da dobije odobrenje da fudbalskih tela Evropske fudbalske unije (Uefa) i Fudbalskog saveza Španije da se utakmica odigra u inostranstvu.

Međutim, protivljenje je uključivalo protest igrača, a kasnije u oktobru je promoter utakmice obavestio špansku ligu u potrebi odlaganja, rekavši da nema dovoljno vremena za „pravilo organizovanje događaja ovih razmera“.

(Beta)

