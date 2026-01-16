Španska policija uhapsila 162 osobe povezane sa najvatrenijim navijačkim grupama

Španska policija saopštila je danas da je ove sezone sprečila desetine dogovorenih tuča rivalskih fudbalskih navijača i da je uhapsila 162 osobe koje su povezane sa radikalnim navijačkim grupama.

Policija je navela da je sprečila brojne tuče navijača, uključujući dogovoren sukob pristalica Atletiko Madrida i Sevilje, početkom novembra, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Policija je pronašla „materijal skriven u žbunju“, koji bi bio korišćen za napad na rivalske grupe navijača.

U saopštenju se dodaje da je 14 navijača uhapšeno pre dogovorene tuče između najvatrenijih pristalica gradskih rivala Sevilje i Betisa, uoči utakmice dva kluba.

„Uhapšene su 162 osobe u sklopu 15 operacija širom Španije tokom sezone 2025/2026“, navodi se u saopštenju.

Policija je istakla da ima politiku nulte tolerancije za ekstremiste i nasilničko pnašanje.

„Većina pritvorenih je umešana u krivična dela nasilnih tuča, remećenja javnog reda, povreda i pripadnosti kriminalnoj grupi. Pretežni profil pritvorenih odgovara muškarcima između 18 i 40 godina, sa prethodnim dosijeom u krivičnim delima u vezi sa javnim redom i vezama sa radikalnim frakcijama različitih ideologija“, navodi se u saopštenju policije.

(Beta)

