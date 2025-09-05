Španski ministar kaže da bi biciklistički tim iz Izraela trebalo izbaciti sa Vuelte

Ministar spoljnih poslova Španije je rekao da bi podržao izbacivanje izraelskog tima „Premijer Tek“ sa španske biciklističke trke Vuelta, preneto je danas.

Taj tim je u sredu bio meta pro-palestinskog protesta koji je poremetio trku.

Ministar Hose Manuel Albares je na španskom nacionalnom radiju RNE u četvrtak uveče rekao da bi „razumeo i bio bi za“ uklanjanje izraelskog tima s trke, ali je ukazao da Vlada Španije ne tvrdi da je ovlašćena da to učini.

„Moramo poslati poruku Izraelu i izraelskom društvu da Evropa i Izrael mogu imati normalne odnose samo kada se poštuju ljudska prava“, rekao je Albares.

Protest u sredu u gradu Bilbau na severu Španije bio je protiv izraelskog tima „Premijer Tek“ jer Izrael nastavlja vojnu invaziju palestinskog Pojasa Gaze u kojoj su ubijene desetine hiljada civila kao odmazda za napad pokreta Hamas u oktobru 2023. godine na jug Izraela.

Tokom protesta je nastao haos kada je masa ljudi provalila kroz metalne ograde duž poslednjih kilometara staze, dok su ih zadržavali policija i pripadnici obezbeđenja. Mnogi demonstranti su nosili palestinske zastave i pro-palestinske transparente.

Službenici trke su prekinuli trku duž kružne rute od 10 kilometara kroz Bilbao. Nije proglašen pobednik etape.

Odmah posle incidenta, organizatori Vuelte su izdali saopštenje u kojem su osudili „događaje“, a istovremeno izrazili podršku pravu na mirne proteste.

„La Vuelta poštuje i brani pravo na mirne demonstracije u kontekstu događaja kojih je bilo, ali ne može tolerisati nikakve akcije koji ugrožavaju fizičku bezbednost učesnika ili bilo kog člana trkačkog karavana“, piše u saopštenju.

Međutim, tehnički direktor Vuelte, Kiko Garsija, izgleda da je predložio da „Premijer Tek“ razmotri odustajanje od Vuelte ili da UCI – upravno telo biciklizma, interveniše, jer postoji rizik od novih protesta ako bi taj tim nastavio takmičenje.

„U nekom trenutku neko će morati da odluči da li ćemo zaštititi međunarodni događaj poput Vuelte ili ćemo zaštititi tim“, rekao je Garsija.

„Svi moraju da pokušaju da nađu rešenje, što je za mene trenutno da izraelski tim shvati da time što je ovde, ne pomaže bezbednosti svih ostalih. Ali mi ne možemo da donesemo tu odluku, to mora taj tim“, rekao je on.

„Premijer Tek“ je, međutim, izjavio da se neće povući jer bi to bio „opasan presedan u biciklističkom sportu“.

Garsija je takođe rekao da je Vuelta obavestila UCI još pre početka trke o mogućnosti izbijanja protesta protiv „Premijer Teka“.

UCI je osudio incident, rekavši da „biciklizam posebno ima ulogu u zbližavanju ljudi i prevazilaženju barijera među njima i da ni pod kojim okolnostima ne bi trebalo da se koristi kao sredstvo za kažnjavanje“.

UCI je u petak odbio da komentariše izjavu ministra kada ga je o tome pitala agencija Asošijejted pres.

Palestince podržavaju mnogi Španci, uključujući i njihovu levičarsku vladu koja je prošle godine priznala palestinsku državu.

Etapa u četvrtak je prošla po planu bez daljih protesta.

Ali, 13. etapa danas u seoskom, brdovitom području je nakratko prekinuta kada je mala grupa demonstranata utrčala na uski seoski put i sprečila trojicu vodećih u etapi – od kojih nijedan nije iz „Premijer Teka“ – da voze dalje. Policija je brzo uklonila demonstrante.

Mali pro-palestinski protest je bio pre današnje etape u Kabeson de la Salu, ali to nije uticalo na start etape.

Bivši šampion Tur de Fransa Jonas Vingegard vodi tronedeljnu trku koja se završava u Madridu 14. septembra.

(Beta)

