Španski premijer pozvao na izbacivanje Izraela iz međunarodnih sportskih takmičenja

Premijer Španije Pedro Sančes pozvao je danas da se Izrael izbaci iz svih međunarodnih takmičenja, nakon što su pro-palestinski demonstranti poremetili održavanje poslednje 21. etape biciklističke trke Vuelta u haotičnim dešavanjima u Madridu.

Obraćajući se članovima svoje Socijalističke partije, Sančes je rekao da bi Izraelu, kao što je i Rusiji, trebalo zabraniti da učestvuje u međunarodnim sportskim takmičenjima zbog vojne intervencije u Gazi.

„Sportske organizacije bi trebalo da razmotre da li je etički da Izrael nastavi da učestvuje u međunarodnim takmičenjima. Zašto izbaciti Rusiju posle napada na Ukrajinu, a ne izbaciti Izrael posle napada na Gazu? Sve dok se varvarstvo ne završi, ni Rusija ni Izrael ne bi trebalo da učestvuju u međunarodnim takmičenjima“, rekao je Sančes.

On je to rekao dan nakon što je poslednja etapa Vuelte skraćena, kada su pro-palestinski demonstranti koji su se protivili učešću ekipe Izrael Premijer Tek u trci, bacili zaštitne ograde na stazu i sukobili se sa policijom u blizini cilja u Madridu. Vlasti su saopštile da su dve osobe uhapšene, a da su 22 lakše povređene.

Španska levičarska vlada je tokom Vuelte podržala demonstrante i nagovestila da bi izraelska ekipa trebalo da se povuče iz tronedeljne trke koja je postala diplomatsko bojište.

Ekipa je uklonila ime sa svoje opreme, ali je do kraja ostala u trci uprkos pozivima da bude izbačena.

Tokom tronedeljne trke pojedine etape bile su skraćene iz bezbednosnih razloga.

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar u nedelju uveče je kritikovao Sačesa jer smatra da je ohrabrivao demonstrante. Premijera je kritikovao i gradonačelnik Madrida Hose Luis Martines-Almeida i rekao da su dešavanja u nedelju u glavnom gradu Španije tužan dan.

Danski biciklista Jonas Vingegor pobedio je u Vuelti, ali je otkazana tradicionalna ceremonija završetka trke.

„Šteta što nam je oduzet trenutak večnosti. Svako ima pravo na protest, ali ne na način da utiče ili ugrozi našu trku“, rekao je Vingegor.

Ekipe su navodno kasno uveče improvizovale ceremoniju kako bi biciklisti mogli da proslave.

Danska premijerka Mete Frederiksen osudila je demonstrante jer su pokvarili trku i kritikovala je Sančesa zbog pohvala demonstranatima.

Direktor trke Havijer Giljen branio je odluku organizatora da izraelska ekipa ostane u trci, rekavši da su poštovana pravila Međunarodne biciklističke unije.

Sledeće godine čuvena trka Tur d’Frans počeće u Barseloni.

„Nadam se da će se do tada sve rešiti. Ne želim da spekulišem. Siguran sam da će Barselona imati sjajan Tur“, rekao je Giljen.

(Beta)

