Spartak savladao Zvezdu u ABA ligi

Košarkaši Spartaka pobedili su večeras u Subotici ekipu Crvene zvezde sa 85:80 (22:22, 19:25, 20:18, 24:15), u utakmici petog kola Grupe B ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Danilo Nikolić sa 21 poenom, uz sedam skokova, Oliver Henlan postigao je 16 poena, uz četiri asistencije, a Ševon Tompson je dodao 14 poena, uz devet uhvaćenih lopti.

U ekipi Zvezde bolji od ostalih je bio Džered Batler sa 16 poena, Jago dos Santos je dodao 11 poena, uz osam asistencija, dok su po 10 poena upisali Ebuka Izundu (šest skokova) i Stefan Miljenović.

Spartak je u završnici prve četvrtine vodio sa 20:15, da bi Zvezda do kraja te deonice stigla do izjednačenja (22:22).

Tokom druge i treće četvrtine Zvezda nije ispuštala prednost, a dvocifrenu razliku prvi put je imala na sredini treće četvrtine posle slobodnih bacanja Ognjena Dobrića (57:46).

Spartak je u nekoliko navrata prilazio na minus četiri, da bi u poslednja dva minuta vezanim trojkama Luke Cerovine i Nikolića stigli do vođstva 79:77.

Domaći tim je u nastavku produžio seriju na 9:0 i uz koš i faul Henlana stižu do plus pet (82:77).

Zvezda je u narednom napadu odgovorila trojkom Batlera, dok je Spartak pobedu potvrdio trojkom Igora Drobnjaka 12 sekundi pre kraja.

Spartak posle četiri odigrana meča ima maksimalan učinak u Grupi B, dok Zvezda ima skor 2/2.

Zvezda je prekinula niz od osam uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, a trener Saša Obradović upisao je prvi poraz od povratka na klupu crveno-belih.

U narednom kolu ABA lige Spartak gostuje Iliriji, dok Zvezda dočekuje Budućnost.

(Beta)

