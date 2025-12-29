Spartak u neizvesnoj završnici savladao Zadar u ABA ligi

Košarkaši Spartaka pobedili su večeras u Subotici ekipu Zadra sa 76:75 (20:21, 22:21, 14:18, 20:15), u utakmici 12. kola Grupe B ABA lige.

Po 10 poena u pobedi Spartaka postigli su Ševon Tompson (sedam skokova), Nikola Rebić (pet asistencija) i Igor Drobnjak (četiri skoka i tri asistencije).

U ekipi Zadra najefikasniji je bio Vladimir Mihailović sa 20 poena, uz pet skokova, poen manje je upisao Boris Tišma, uz tri uhvaćene lopte, dok je dabl-dabl zabeležio Karlo Žganec sa 14 poena i 11 skokova.

Zadar je četiri minuta pre kraja treće četvrtine vodio sa maksimalnih plus 12 (45:57), a Spartak je do preokreta došao u poslednjoj deonici, koju je počeo serijom 14:4.

U poslednjem napadu Zadar je imao priliku da pobedi, ali je Marko Ramljak bio neprecizan nakon prodora.

Spartak je prekinuo niz od dva vezana poraza i sada ima skor 6/5 na četvrtoj poziciji Grupe B, a Zadar je šesti sa četiri pobede iz 11 utakmica.

U narednom kolu Spartak gostuje Cedevita Olimpiji, dok Zadar u Sarajevu igra protiv Bosne.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com