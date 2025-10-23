Spenser Dinvidi novi košarkaš Bajerna

Foto: Beta

Doskorašnji košarkaš Dalasa Spenser Dinvidi novi je igrač Bajern Minhena, saopštio je danas nemački klub.

Dinvidi (32) je sa Bajernom potpisao ugovor do kraja sezone, bez opcije da se vrati u Američku profesionalnu košarkašku ligu (NBA) ukoliko stigne ponuda, a klub iz Minhena je u svom saopštenju naveo i da je dovođenjem američkog plejmejkera kompletirao sastav za ovu sezonu.

Američki plejmejker je celu svoju dosadašnju karijeru proveo u NBA ligi, a prošle sezone je igrao za Dalas, za koji je u proseku beležio 11 poena, 4,4 asistencije i 2,6 skokova.

U NBA ligi je još igrao i za Los Anđeles Lejkerse, Bruklin, Vašington i Detroit, a tokom tih 11 sezona je u proseku beležio 13 poena, 5,1 asistenciju i tri skoka.

Najbolja poenterska sezona mu je bila 2019/20, kad je za ekipu Bruklina postizao 20,6 poena po utakmici, uz u proseku 6,8 asistencija, a sezonu pre je bio četvrti u glasanju za najboljeg šestog igrača NBA lige.

„Spenser Dinvidi stiže u Minhen sa svojim ogromnim NBA iskustvom i uvereni smo da će odmah uticati na našu igru, posebno zato što već poznaje trenera Herberta iz Bruklina. Morali smo biti strpljivi poslednjih nedelja i čekati prilike na NBA tržištu. Bio je to rizik i nije bilo lako ostati strpljiv, posebno sa povredama sa kojima smo se suočili. Ali se potpuno isplatilo i veoma smo uzbuđeni zbog ovog izvanrednog igrača“, naveo je sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać, a preneo sajt kluba.

Trener Bajerna Gordon Herbert rekao je da smatra da je Dinvidi veoma inteligentan igrač, koji može da igra na pozicijama plejmejkera, beka i krila, kao i da čuva više pozicija.

„Spenser je elektrifikujući igrač – može da postiže poene, da kreira za druge i imao je nekoliko sjajnih godina u NBA ligi. Sa svojom veličinom, može da igra na pozicijama dva, jedan i tri, a takođe može da čuva i više pozicija. Naravno, ovo je njegova prva stanica u Evroligi i FIBA košarci, ali je takođe veoma inteligentan igrač sa visokim košarkaškim IQ-om i pametnom ličnošću. Fantastično je što dovodimo tako visokoprofilnog igrača u Minhen“, kazao je Herbert.

Nakon pet odigranih kola u Evroligi, Bajern, za koji igraju i srpski košarkaši Vladimir Lučić i Stefan Jović, zauzima 17. mesto na tabeli sa dve pobede i tri poraza.

