Sporting i Barselona u osmini finala Lige šampiona, Pari Sen Žermen i Real u plej-ofu

Aktuelni šampion Pari Sen Žermen igraće u plej-ofu za osminu finala Lige šampiona, pošto je večeras na svom terenu u Parizu odigrao nerešeno 1:1 protiv Njukasla, u utakmici poslednjeg osmog kola.

Arsenal je kao jedini sa svih osam pobeda prošao dalje, a uoči poslednjeg kola bilo je poznato da se još samo Bajern iz Minhena direktno plasirao u osminu finala.

Osim njih u osmini finala su Liverpul, Totenhem, Barselona, Čelsi, Sporting iz Lisabona i Mančester siti.

Prvih osam ekipa na tabeli plasirale su se direktno u osminu finala, a ekipe plasirane od devetog do 24. mesta igraće dvomeč plej-ofa, za osminu finala.

Klubovi plasirani od devetog do 16. mesta biće nosioci na žrebu za plej-of.

U plej-ofu će igrati Real Madrid, Inter, Pari Sen Žermen, Njukasl, Juventus, Atletiko Madrid, Atalanta, Bajer Leverkuzen, Borusija Dortmund, Olimpijakos, Briž, Galatasaraj, Monako, Karabag, Bode Glimt i Benfika.

Uoči poslednjeg kola već su bili eliminisani Ajntraht iz Frankfurta, Slavija Prag, Viljareal i Kairat i oni su i posle večerašnjih utakmica četiri najlošije plasirane ekipe.

Takmičenje su završili i Olimpik Marsej, Pafos, Sen Žiloaz, PSV, Atletik Bilbao, Napoli, Kopenhagen i Ajaks.

Rezultati utakmica poslednjeg, osmog kola Lige šampiona:

Ajaks – Olimpijakos 1:2

Arsenal – Kairat 3:2

Atletik Bilbao – Sporting 2:3

Atletiko Madrid – Bodo Glimt 1:2

Barselona – Kopenhagen 4:1

Bajer Leverkuzen – Viljareal 3:0

Benfika – Real Madrid 4:2

Borusija Dortmund – Inter 0:2

Briž – Marsej 3:0

Ajntraht – Totenhem 0:2

Liverpul – Karabag 6:0

Mančester siti – Galatasaraj 2:0

Monako – Juventus 0:0

Napoli – Čelsi 2:3

Pafos – Slavija Prag 4:1

Pari Sen Žermen – Njukasl 1:1

PSV – Bajern Minhen 1:2

Sen Žiloaz – Atalanta 1:0

