Sporting i Barselona u osmini finala Lige šampiona, Pari Sen Žermen i Real u plej-ofu

Arsenal je kao jedini sa svih osam pobeda prošao dalje, a uoči poslednjeg kola bilo je poznato da se još samo Bajern iz Minhena direktno plasirao u osminu finala.
Osim njih u osmini finala su Liverpul, Totenhem, Barselona, Čelsi, Sporting iz Lisabona i Mančester siti.
Prvih osam ekipa na tabeli plasirale su se direktno u osminu finala, a ekipe plasirane od devetog do 24. mesta igraće dvomeč plej-ofa, za osminu finala.
Klubovi plasirani od devetog do 16. mesta biće nosioci na žrebu za plej-of.
U plej-ofu će igrati Real Madrid, Inter, Pari Sen Žermen, Njukasl, Juventus, Atletiko Madrid, Atalanta, Bajer Leverkuzen, Borusija Dortmund, Olimpijakos, Briž, Galatasaraj, Monako, Karabag, Bode Glimt i Benfika.
Uoči poslednjeg kola već su bili eliminisani Ajntraht iz Frankfurta, Slavija Prag, Viljareal i Kairat i oni su i posle večerašnjih utakmica četiri najlošije plasirane ekipe.
Takmičenje su završili i Olimpik Marsej, Pafos, Sen Žiloaz, PSV, Atletik Bilbao, Napoli, Kopenhagen i Ajaks.
Rezultati utakmica poslednjeg, osmog kola Lige šampiona:
Ajaks – Olimpijakos 1:2
Arsenal – Kairat 3:2
Atletik Bilbao – Sporting 2:3
Atletiko Madrid – Bodo Glimt 1:2
Barselona – Kopenhagen 4:1
Bajer Leverkuzen – Viljareal 3:0
Benfika – Real Madrid 4:2
Borusija Dortmund – Inter 0:2
Briž – Marsej 3:0
Ajntraht – Totenhem 0:2
Liverpul – Karabag 6:0
Mančester siti – Galatasaraj 2:0
Monako – Juventus 0:0
Napoli – Čelsi 2:3
Pafos – Slavija Prag 4:1
Pari Sen Žermen – Njukasl 1:1
PSV – Bajern Minhen 1:2
Sen Žiloaz – Atalanta 1:0
