Sporting nakon produžetaka osigurao plasman u četvrtfinale Lige šampiona

Fudbaleri Sportinga plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su u Lisabonu nakon produžetaka u revanš meču pobedili Bode Glimt sa 5:0.

Prvi meč osmine finala Lige šampiona završen je pobedom Bode Glimta u Norveškoj sa 3:0.

Lisabonski tim je u kišnim uslovima do vođstva došao u 34. minutu, kada je korner izveo Fransiško Trinkao, a najviši u skoku u kaznenom prostoru gostiju bio je Gonsalo Inasio.

Bode Glimt je najbolju šansu u prvom poluvremenu imao u 42. minutu, kada je lopta nakon udarca glavom Odina Bjertufta završila na prečki.

Sporting je na 2:0 povećao u 61. minutu. Loptu je pred gol poslao Luis Havijer Suares, a precizan je bio Pedro Gonsalveš.

U 75. minutu u svom kaznenom prostoru rukom je igrao fudbaler Bode Glimta Fredrik Bjerkan, a švajcarski sudija Sandro Šerer je penal dosudio nakon gledanja VAR-a.

Siguran sa „bele tačke“ tri minuta kasnije bio je Luis Havijer Suares, čime je Sporting stigao do izjednačenja u ukupnom rezultatu dvomeča.

Sporting je priliku da u regularnom delu prođe u četvrtfinale Lige šampiona imao u 83. minutu, ali je „volej“ Nuna Santoša završio na stativi.

Meč je otišao u produžetke, a već u drugom minutu dodatnog perioda Sporting je stigao do četvrtog gola, kada je precizan udarac iz kaznenog prostora uputio Maksimilijano Arauho.

Domaći tim je pobedu potvrdio u prvom minutu nadoknade drugog produžetka, kada se u strelce upisao Rafael Nel.

Ovo je Sportingu prvi plasman u četvrtfinale Lige šampiona nakon sezone 1982/83.

Sporting u četvrtfinalu Lige šampiona čeka pobednika dvomeča između Arsenala i Bajer Leverkuzena. Prvi meč u Nemačkoj završen je nerešenim rezultatom 1:1.

(Beta)

