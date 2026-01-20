Sporting pobedio Pari Sen Žermen u Ligi šampiona

Fudbaleri Sportinga pobedili su večeras na svom terenu u Lisabonu branioca titule Pari Sen Žermen 2:1, u utakmici sedmog kola Lige šampiona.

Sporting je poveo u 74. minutu golom Luisa Suaresa, a pet minuta kasnije izjednačio je Hviča Kvarachelija.

Pobedu ekipi iz Lisabona obezbedio je Suares, svojim drugim golom na utakmici u 90. minutu.

Obe ekipe imaju po 13 bodova, Pari Sen Žermen je peti, a Sporting šesti na tabeli.

U sledećem kolu Sporting će 28. januara u Bilbau igrati protiv Atletika, a Pari Sen Žermen će dočekati Njukasl.

Fudbaleri Totenhema pobedili su na svom terenu u Londonu Borusiju iz Dortmunda 2:0

Totenhem je poveo golom Kristijana Romera u 14. minutu, a pobedu je obezbedio Dominik Solanke u 37. minutu. Kod oba pogotka asistirao je Vilson Odober.

Borusija Dortmund je od 24. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Danijel Svenson dobio crveni karton zbog oštrog prekršaja. Prvobitno je dobio žuti karton, ali je sudija posle pregledanog snimka na ekranu pored terena promenio odluku.

Totenhem će u sledećem kolu igrati u Frankfurtu protiv Ajntrahta, a Dortmund će dočekati Inter.

Posle četvrte pobede Totenhem je četvrti na tabeli sa 14 bodova, a Dortmund je posle druge uzastopne utakmice bez pobede 12. sa 11 bodova.

Fudbaleri Ajaksa pobedili su na gostujućem terenu Viljareal 2:1.

Domaći su poveli golom koji je Tani Oluvaseji postigao u 49. minutu, a izjednačio je Oskar Gluh u 61.

Pobedu Ajaksu obezbedio je Oliver Edvardsen u 90. minutu.

Posle druge uzastopne pobede Ajaks ima šest bodova na 31. mestu, a Viljareal je i dalje bez pobede i pretposlednji je 35. sa jednim bodom.

U sledećem kolu Ajaks će dočekati Olimpijakos, a Viljareal će u Leverkuzenu igrati protiv Bajerna.

(Beta)

