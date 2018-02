Sportski arbitražni sud odbio žalbe 47 ruskih sportista i trenera

Sportski arbitražni sud (CAS) odbacio je u petak žalbe 45 ruskih sportista i dva trenera koji su osporili odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) da ih isključi sa Olimpijade u Južnoj Koreji.

„Ad hok odeljenje Arbitražnog suda za sport (CAS) odbacilo je žalbe koje je 6. februara 2018. godine od strane podnelo 32 ruskih sportista protiv Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK)“, navodi se u presudi. „Takođe je odbacio žalbu koju je 7. februara 2018. podnelo 15 ruskih sportista i trenera protiv MOK-a“.

Sportski arbitražni sud saopštio je da ruski sportisti i treneri nisu uspeli da dokažu da ih je Međunarodni olimpijski komitet diskriminisao.

„Panel CAS-a je utvrdio da podnosioci žalbe nisu pokazali da je način na koji su dve specijalne komisije (Panel za razmatranje poziva (IRP) i Grupa za implementaciju olimpijskih sportista iz Rusije (OAR IG) nezavisno procenjivale podnosioce zahteva izvršen na diskriminatoran, proizvoljan ili nepravedan način“, navodi se u saopštenju za javnost.

Međunarodni olimpijski komitet odmah je pozdravio sudsku odluku da odbaci žalbe ruskih sportista i trenera.

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 9, 2018