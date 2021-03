Sprinteri Tirnanić i Kijanović nadaju se polufinalu na EP

BEOGRAD – Srpski sprinteri Milana Tirnanić i Aleksa Kijanović, na predstojećem Evropskom atletskom prvenstvu u dvorani u Torunu, nadaju se dobrim rezultatima.

EP je na programu od 4. do 7. marta u Poljskoj, a reprezentaciju Srbije čini devet članova.

Milana Tirnanić je ove sezone na 60 metara zabeležila najbolji rezultat od 7.34 sekunde, a kvalifikacije u ovoj disciplini na EP su na programu u nedelju, 7. marta od 10.20.

„Spremna sam, što pokazuje i konzistentnost rezultata na 7.40 sekundi. U najmanju ruku očekujem da budem na istom nivou. Uz iskustvo koje imam i uz malo sportske sreće, nadam se polufinalu”, izjavila je Tirnanić za sajt Srpskog atletskog saveza (SAS).

Državni rekorder na 60 metara u dvorani Aleksa Kijanović ove sezone je u fantastičnoj formima, a prvu priliku da se dokaže imaće u subotu, 6. marta od 10.20.

„Očekujem dosta od svog nastupa u Torunu. Nakon što sam se vratio sa Mitinga u Francuskoj imao sam manjih problema sa zadnjom lozom, više neka vrsta bola posle upale koji me je pratio i na Balkanijadi i na Serbian Openu, ali do Evropskog se nadam da će to sve biti rešeno i da ću tamo moći da dam sve od sebe i pokušam da napadnem lični rekord. Što se plasmana tiče, očekujem plasman u polufinale i borbu za plasman u finale. Kako će biti- videćemo. Veliki broj takmičara je prijavljen, preko 70, ali znam da ako budem na svom najboljem nivou mogu očekivati jako dobar rezultat”, rekao je Kijanović.

(Tanjug)

