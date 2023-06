Srbija osvojila srebro u tekbolu u mešovitoj konkurenciji na Evropskim igrama

Srpski reprezentativci Maja Umićević i Nikola Mitro osvojili su večeras srebrnu medalju u tekbolu, pošto su u finalu Evropskih igara u Krakovu izgubili od mađarskog para Lee Vašaš i Balaža Kaca sa 0:2.

Tekbol je novi sport koji predstavlja mešavinu fudbala i stonog tenisa. Najbolje se opisuje kao stoni tenis sa fudbalskom loptom i korišćenjem tela umesto reketa. Igra se na zakrivljenom stolu za stoni tenis.

U tekbolu igrač može da udari loptu bilo kojim delom tela osim rukama, zabranjeno je dodirnuti loptu istim delom tela dva puta uzastopno i dozvoljeno je najviše tri dodira pre nego što se lopta vrati.

Srpski tim je do finala ostvario pet pobeda, svih pet rezultatom 2:0, protiv Jermenije, Ukrajine, Hrvatske, Portugala i Poljske.

„Igrali smo kao pravi tim. Ovaj put, Mađari su bili bolji i zasluženo pobedili. Mi smo došli po medalju i ostvarili smo cilj. U polufinalnom meču sa Poljskom tenzija je bila velika, Poljaci su domaći tim, tako da je bilo vrlo teško igrati protiv njih, pogotovo što po prvi put igraju u ovoj kombinaciji, pa nismo znali šta da očekujemo, ali, srećom, sve je prošlo kako treba“, rekla je Maja Umićević, saopštio je Olimpijski komitet Srbije.

Njen timski kolega Nikola Mitro rekao je da je posle godina vrednog rada ostvaren veliki rezultat.

„Sa sva četiri kvalifikaciona turnira uzete su tri medalje. Mislim da su ekipe koje su osvojile medalje na ovom takmičenju to i zaslužile po svom kvalitetu i to baš ovim redom“, dodao je on.

(Beta)

