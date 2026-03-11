Srbija pobedila Island i overila plasman u drugi krug kvalifikacija za EP

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Novom Sadu selekciju Islanda sa 92:66 (20:26, 20:14, 26:9, 26:17), u utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Srbija je tako zabeležila i treću pobedu u Grupi G i overila plasman u drugi krug kvalifikacija. Košarkašice Srbije su u novembarskom Fiba „prozoru“ pobedile Island u gostima i Portugal u Beogradu i trenutno su prve na tabeli kvalifikacione G grupe.

Najefikasnija u timu Srbije na večerašnjem meču bila je Ivana Raca sa 18 poena, dok je Maša Janković ubacila 14. Na drugoj strani, najbolja je bila Danijel Rodriges sa 13 poena.

Srbija će naredni meč u kvalifikacijama igrati već u subotu kada će gostovati Portugalu u Almansilu.

(Beta)

